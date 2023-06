Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat ieri alocarea de la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale de ajutoare de urgența pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecari de teren și fenomene meteorologice periculoase, in limita sumei de sapte milioane de lei, informeaza Rador.In urma inundațiilor recente,…

- Avertizarile ANM emise inca de joi dimineața s-au adeverit. Ploile și furtunile prognozate au facut ravagii in mai multe județe ale țarii. Zeci de case au fost inundate, iar circulația afectata. Zeci de case inundate in mai multe județe: ploile și furtunile au facut ravagii in Transilvania și Banat…

- Un numar de 12 localitati din judetele Arad, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu au fost afectate de inundatii, joi, in prezent fiind in desfasurare interventii ale pompierilor in Mures si Sibiu, pentru scoaterea apei din zeci de gospodarii. Circulatia rutiera este intrerupta pe un sector de drum judetean,…

- Echipa reprezentativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș a participat, in perioada 17-18 iunie, la Competiția naționala de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat faza a II-a zonala, ce s-a organizat in orașul Sibiu. Concursul a reunit la start cinci…

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…

- COD PORTOCALIU de INUNDAȚII pe bazine hidrografice din Alba și alte localitați din țara. Cat ține alerta emisa de hidrologi Hidrologii au emis un Cod Portocaliu, incepand de astazi, 15 iunie, ora 21:00, pana in data de 16.06.2023 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele:…

- Ziua de ieri, 10 mai a.c., s-a dovedit a fi una solicitanta pentru pompierii salvatori. Astfel, in ultimele 24 de ore, colegii noștri au intervenit in 1.494 de situații de urgența, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona București-Ilfov și in județele Argeș, Mureș, Cluj, Arad, Bihor,…

