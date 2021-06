Stiri pe aceeasi tema

- Toamna asta, Antena 1 iti aduce primul show televizat de stand-up comedy: Stand-Up Revolution, jurizat de greii comediei romanesti - Teo, Vio, Costel si Dan Badea. Misiunea lor este sa gaseasca urmatoarea senzatie in domeniu, un om capabil sa ridice publicul in picioare la Sala Palatului.

- Nu este un secret faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbații. Acest lucru pare o veste buna pentru doamne, dar exista un lucru pe care nu il știau, poate. Se pare ca femeile imbatranesc, totuși, mai repede decat barbații. Iata cateva motive, de la sarcina și pana la menopauza, dar nu se incheie…

- Doua chinezoaice din Mongolia au reusit sa convinga 19 barbati sa le ia de neveste, scopul fiind acela de a-i deposeda de bunuri. Casatorie cu repetitie si cu bucluc! Femeile aveau si trei complici si planurile lor ar fi mers ca unse daca, la un moment dat, unul dintre „soti” nu ar fi descoperit pe…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri seara, la Digi24 , ca Guvernul are un plan de egalizare a varstei de pensionare, astfel incat femeile sa iasa la pensie la aceeasi varsta cu barbatii, respectiv la 65 de ani. Turcan sustine ca in afara de Polonia, doar in Romania varsta de pensionare…

- Frauda se adapteaza ca un virus la mediul in care se produce, iar pandemia provocata de noul coronavirus a accelerat transferul infractionalitatii in mediul online, a extins sfera companiilor expuse riscului, generand o alta pandemie: cea de frauda.

- In zodiac exista 4 femei a caror iubire pur și simplu este toxica pentru partenerii lor. Cum este posibil acest lucru? Ei bine, caracteristicile lor le fac sa fie niște femei extrem de pretențioase, uneori dure, alteori seducatoare. Clar este ca provoaca dependența, iar barbații care se indragostesc…

- Pandemia adancește fenomenul violenței domestice. In medie, in fiecare ora o femeie suna la 112. Sunt extrem de multe cele care nu o fac. In lipsa adaposturilor și a unui sistem de protecție eficient, multe victime prefera sa indure, in tacere. O femeie din Deva a obținut un ordin de protecție care…