Stiri pe aceeasi tema

- Emma Tetewsky, in varsta de 31 de ani, din statul american Massachusetts a fost data disparuta pe 26 iunie de catre familia ei, care credea ca se afla in zona, pentru ca nu plecase cu mașina, iar telefonul il lasase acasa, informeaza ABC News.Femeia a fost gasita in viața la cateva zile distanța, dupa…

- O femeie din Massachusetts, care a disparut saptamana trecuta, a fost gasita in viata intr-o zona mlastinoasa dintr-un parc de stat, dupa ce mai multi excursionisti au auzit strigatele sale de ajutor, a anuntat politia, potrivit The Associated Press, informeaza News.ro.Emma Tetewsky, in varsta de…

- O femeie din Massachusetts, care a disparut saptamana trecuta, a fost gasita in viata intr-o zona mlastinoasa dintr-un parc de stat, dupa ce mai multi excursionisti au auzit strigatele sale de ajutor, a anuntat politia.

- „Specializati si in salvari acvatice si salvari complexe, salvamontistii gorjeni au intervenit cu profesionalism, folosind echipament de salvare si interventie unic in Romania. Doi salvamontisti au trecut in amonte prin torent, echipati in costume de neopren si cu veste speciale de salvare acvatica,…

- O femeie a cazut pe jos, in Piața Maraști din Cluj-Napoca, iar echipajul de la SMURD a intervenit pentru acordarea primului ajutor. ”A fost vorba despre o femeie care a suferit un stop cardio-respirator in incinta Pieței Maraști, pentru care au fost aplicate manevre de resuscitare de catre echipajul…

- Echipa medicala care a operat-o pe femeia de 40 de ani, din Iași, a utilizat tehnici avansate și instrumente de ultima generație. Specialistii spun ca astfel de tumori se intalnesc extrem de rar, sub 1% din totalul celor diagnosticate.

- Serviciile franceze de intervenție in situații de urgența au fost nevoite sa darame ziduri pentru a scoate dintr-o locuința din nord-estul Franței o femeie de naționalitate americana care cantarea 391 de kilograme și necesita ingrijiri medicale.

- O femeie a incercat sa se sinucida ieri seara in București, inecandu-se in Lacul Morții din cartierul Crangași. Apelul de urgența a fost dat in jurul orei 18.00. La sosirea polițiștilor, femeia intrase in lac și era in apa pana la mijloc. Aceștia un incercat sa o convinga sa iasa din apa, dar in momentul…