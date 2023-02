Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii a fost atacata de doi caini de lupta, rasa Cane Corso, care scapasera din curtea stapanului și hoinareau liberi pe campul de la Lacul Morii, informeaza Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor intr-o postare pe Facebook. Atacul…

- Anchetatorii argeseni au deschis un dosar penal dupa ce 60 de persoane au ramas blocate la cabana Capra de pe Transfagarasan dupa producerea unei avalanse, turistii ajungand acolo pe un sector de drum inchis circulatiei. „In continuarea verificarilor privind evenimentul care a avut loc in noaptea de…

- ASPA a sterilizat, in 2021 si 2022, 2.000 de caini, iar o noua campanie de sterilizare va avea loc in weekend. Personalul ASPA a ridicat, in perioada 21 – 24 ianuarie, 40 de caini din diferite zone, 26 fiind doar de la Lacul Morii. ”Sterilizarea este singura solutie civilizata pentru a preveni inmultirea…

- Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui. Reprezentantii ASPA au precizat, pe Facebook, ca animalele nu au microcip, au fost cazate la adapostul ASPA Bragadiru, iar patru dintre acestea fac parte din…

- O femeie a fost gasita fara suflare in zona Lacul Morii dupa ce a fost atacata de o haita de caini. Femeia obișnuia sa iasa in fiecare dimineata la alergat, insa astazi a fost atacata de caini și a fost omorata. „Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București –…

- Trei angajati ai unei firme din Cluj au fost raniti, vineri, intr-un accident de munca produs la o societate comerciala din Sebes, in timpul unor lucrari de reparatii la acoperisul unei hale. Potrivit șefului Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Alba, Izabella Ursales, trei barbati, salariati ai…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii au fost sesizati, miercuri, ca o masina parcata pe un loc special destinat persoanelor cu dizabilitati ar fi fost ridicata fara motiv, relateaza News.ro. “La data de 4 ianuarie, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu „mascati” din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…