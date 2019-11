Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului din Statele Unite ale Americii este in stare de soc! Jucatorul de fotbal american Mark Walton (22 de ani) a fost arestat. Acesta este acuzat de agresiune, dupa ce a lovit o femeie insarcinata.

- Politia nu ofera vreo informatie despre persoana arestata si anunta ca este pe cale ”sa stabilizeze situatia”, potrivit news.ro.Mai multe focuri de arma s-au auzit, iar presupusii autori au fugit de la fata locului cu o masina, au anuntat anterior fortele de ordine, care i-au indemnat pe locuitori…

- Un polițist din Statele Unite a facut o descoperire cel puțin bizara, atunci cand a tras pe dreapta o femeie care avea numerele de inmatricurare expirate. Incercand sa cerceteze o problema, a dat peste alta și mai mare, printr-o simpla observație.

- Fugarul din Vrancea a fost prins. Barbatul de la penitenciarul din Focșani, care a evadat vineri, a fost capturat la o stana parasita din județ. Cu puțin timp inainte, el jefuise și agresase o femeie, care a sunat apoi la 112, potrivit stiri.tvr.ro.Individul a fost prins la peste 30 de ore…

- Barbatul care miercuri a injunghiat o femeie, pe strada, imediat dupa ce aceasta a ieșit din blocul in care locuiește, s-a predat la Poliție. Individul de 47 de ani le-a spus polițiștilor ca este autorul atacului comis asupra femeii de 40 de ani. In prezent, el se afla in custodia IPJ Braila, iar polițiștii…

- O femeie din orasul Braila a s-a indragostit pe Facebook de un individ care a pretins ca este general in armata Statelor Unite ale Americii. Prin intermediul Facebook, barbatul i-a cerut femeii in varsta de 51 de ani 30.000 de euro pentru a veni din Irak la Braila. Cei doi s-au cunoscut si au discutat…

- Politistii aradeni fac cercetari pentru loviri si alte violente, dupa ce o drona a ranit o femeie aflata la o nunta, proprietarul aparatului fiind un barbat de 48 de ani, care este verificat si de STS si de autoritatile competente in domeniul aviatiei privind detinerea autorizatiilor de ridicare…