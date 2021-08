Stiri pe aceeasi tema

- Marzia Marchiando, o italianca in varsta de 49 de ani din Pont-Saint-Martin, moarta pe 9 iunie 2020, a scris in testament ca vrea sa-și lase toți banii și toate proprietațile unitații medicale Parini din Aosta, informeaza La Stampa , citata de Mediafax . Femeia deținea mai multe case, terenuri, dar…

- O italianca de 49 de ani care a murit in luna iunie anul trecut a lasat moștenire unui spital din regiunea Aosta mai multe conturi curente bancare, dar și case și terenuri, scrie publicația La Stampa. In testament, femeia scrisese ca vrea sa-și lase toți banii și toate proprietațile unitații medicale.…

- In ultima declaratie de avere, depusa pe 11 iunie 2021, Alina Moineagu a mentionat ca detine 1 4 din patru terenuri si o casa, trei autoturisme si doua apartamente. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul…

- Intre a sta dupa gratii și a nu avea bani in buzunar contrabandiștii aleg a doua varianta, astfel ca mai bine abandoneaza țigarile prin paduri decat sa fie prinși de oamenii legii. Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au descoperit, in ziua de Sfanta Marie…

- Și-a lasat privilegiile de președinta de țara acasa și a pornit in Romania ca orice cetațean de rand al țarii. Este vorba despre Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a lasat masca angajații de la frontiera. Maia Sandu, surpriza pentru angajații de la frontiera: Despre ce e vorba…

- Pietrele prind viata in mainile sale si devin adevarate opere de arta! Sculptorul Ion Lozan a facut din prelucrarea pietrei o pasiune si a lasat cate o mostenire in fiecare colt al Moldovei, prin monumentele si crucifixurile pe care le-a creat.

- „Mi-ar lua 24 de ore sa va povestesc”, a raspuns Ludovic Orban, intrebat de ce considera ca ar fi un președinte PNL mai bun decat Florin Cițu.El afirma ca principalul sau avantaj este cunoașterea partidului, a parlamentarilor liberali și a echipelor de conducere de la nivel local și județean.„Simt partidul,…

- Un pensionar din Galati a lasat in urma sa o avere impresionanta, insa nici urma de vreun mostenitor. Barbatul s-a stins din viata in urma cu mai multe luni si singura informatie despre un posibil urmas este ca ar fi avut o fetita in afara casniciei.