Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul vicecampioanei Romaniei, FCSB, a vorbit despre meciul de marți seara al naționalei Romaniei, caștigat de elevii lui Edi Iordanescu cu scorul de 2-1, in preliminariile EURO 2024. Latifundiarul din Pipera a spus ca a adormit la scorul de 2-0 pentru naționala Romaniei, menționand…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvaluit ca fostul fotbalist Ionuț Luțu (47 de ani) este omul in care Gigi Becali, patronul FCSB, are cea mai mare incredere. „Oracolul din Balcești” a spus ca Ionuț Luțu ii este foarte loial latifundiarului din Pipera,…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Gigi Becali (64), patronul FCSB, a primit oferte de peste 20 de milioane de euro pentru celebrul „Palat” din Aleea Alexandru. „E un secret de familie, dar pot sa-l dau. Gigi a primit 23,5 de milioane de euro…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, e de partea celor de la FCSB in scandalul cu CSA Steaua București, cele doua entitați luptandu-se in ultimii ani in instanța pentru identitatea legendarei echipe a Stelei. „Oracolul din Balcești” considera ca Gigi Becali,…

- La aproape 77 de ani, Dumitru Dragomir muncește pe șantier. Supervizeaza zi de zi construcția a doua blocuri pe care le ridica impreuna cu fiul sau. Construcții care se invecineaza cu cele pe care le ridica familia lui Gigi Becali, in zona Pipera. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, unde,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvaluit recent ce afacere a facut cu Gigi Becali, patronul FCSB. Dupa ce in mai 2022 i-a dat 2 milioane de euro pentru un teren, cei doi au repetat recent afacerea pentru un teren in Voluntari. De data aceasta, suma a fost dubla,…

- Victoria Raileanu a povestit recent intamplarea care a marcat-o, dupa ce a ales sa mearga cu taxi prin București. La vremea respectiva, fiul ei era foarte mic, iar replica șoferului a afectat-o profund. Victoria Raileanu joaca in filmul romanesc „Taximetriștii”, care a inceput sa fie difuzat in cinematrografele…

- Cu ei a inceput muzica dance romaneasca! La 30 de ani de cand au inființat formația Class, frații Vlad și Mihaela Cernea muta distracția de pe scena mare intr-una de club, in Centrul Capitalei. Vedetele muzicii anilor ’90 dar și a anilor de dupa, foștii membri ai Școlii Vedetelor au investit intr-un…