Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS protesteaza luni, intre orele 12:00-13:00, in fata Guvernului, pentru respectarea drepturilor angajatilor din sistemul medical. "1 februarie 1990 - 1 februarie 2021: 31 de ani de activitate sindicala SANITAS! Prima aniversare in strada!…

- Federația Sanitas a anunțat ca va protesta pe 1 februarie in Piața Victoriei, solicitand autoritaților realizarea unei strategii naționale de investiții in sistemul sanitar, atat in infrastructura spitaliceasca, cat și in resursa umana, pentru a evita tragedii precum cea de la Institutul Matei Balș.…

- Zeci de sindicaliști din sanatate au protestat, marți, in fața Prefecturii Timiș. Oamenii sunt suparați pe inghețarea salariilor și spun ca refuzul Guvernului de a respecta legea si de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salariatilor din sanatate si asistenta sociala reprezinta o jignire la…

- Zeci de sindicaliști din sanatate au protestat, marți, in fața Prefecturii Timiș. Oamenii sunt suparați pe inghețarea salariilor și spun ca refuzul Guvernului de a respecta legea si de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salariatilor din sanatate si asistenta sociala reprezinta o jignire la…

- Zeci de sindicaliști din sanatate și din invațamant au protestat, marți, in fața Prefecturii Timiș. Oamenii sunt suparați pe inghețarea salariilor și spun ca refuzul Guvernului de a respecta legea si de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salariatilor din sanatate si asistenta sociala reprezinta…

- Reprezentantii organizatiilor judetene din cadrul Federatiei SANITAS incep luni depunerea listei de revendicari la Institutia Prefectului fiecarui judet din tara, iar marti vor picheta timp de doua ore sediul Guvernului Romaniei, asa cum s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Potrivit organizatiei…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” (FSS) organizeaza joi un nou protest in Piata Victoriei, o continuare a actiunilor in strada incepute in data de 5 noiembrie. Sindicaliștii explica intr-un nou mesaj postat pe Facebook care sunt solicitarile și nemulțumirile. Potrivit acestora, intențiile Guvernului…

- In urma cu o saptamana, zeci de sindicalisti din domeniile sanitar si de asistenta sociala au organizat primul protest in fata Guvernului, intitulat "Mitingul Epuizarii", nemultumiti de ceea ce numesc "strategiile de criza incoerente" ale autoritatilor in ceea ce priveste abordarea epidemiei.…