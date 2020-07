Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea a fost lansata in cadrul unei dezbateri desfasurata luni la Senat si simultan online pe subiectul unui sistem national eficient de garantie-depozit pentru ambalaje in cadrul careia senatorul Allen Coliban, presedintele Comisiei pentru Mediu din Senat si Cristian Ghinea, eurodeputat Renew…

- ″In cel mult o saptamana se vor deschide restaurantele in interior”. Anuntul a fost facut, joi, de reprezentantii industriei HORECA dupa o intalnire organizata, la Guvern. Potrivit acestora, pana duminica, un grup de lucru comun va finaliza normele pentru deschiderea localurilor, dar si unele noi pentru…

- Guvernul va acorda vouchere pentru 400.000 de elevi care provin din familii cu venituri mici, pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte, se mentioneaza in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), document care urmeaza sa fie prezentat miercuri seara de Guvern.

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, s-a aratat optimist in ceea ce privește șansele ca Romania sa termine anul 2020 cu o creștere economica, in ciuda pandemiei de coronavirus.”Sa nu uitam ca in primul trimestru nu am avut scadere economica, am avut o oarecare crestere…

- Executivul va subvenționa salariile angajaților carora li s-a redus programul de lucru. Banii provin din fonduri europene, se arata in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE). "Guvernul...

- Guvernul va acorda vouchere pentru 400.000 de elevi care provin din familii cu venituri mici, pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte, se mentioneaza in Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), document care urmeaza sa fie prezentat miercuri seara de Guvern.…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe, a anuntat astazi lansarea in dezbatere publica a ghidului de finantare a programului Casa Eficienta Energetic. Programul este in premiera in lista programelor finantate de Administratia Fondului pentru Mediu(AFM) si se adreseaza proprietarilor de…

- Colectarea selectiva a deseurilor nu va fi afectata de criza coronavirusului, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, in cadrul unei dezbateri despre colectarea separata a deseurilor in timpul pandemiei, organizata de Pria Events. "As vrea…