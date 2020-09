Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a obținut o calificare miraculoasa in turul 3 preliminar al Europa League, la capatul unui meci halucinant in Serbia. A fost 6-6 dupa 120 de minute și o victorie obținuta la lovituri de departajare in fața celor de la Backa Topola. Dennis Man a marcat un hat-trick, plus penalty-ul decisiv și a…

- Meciul FCSB - Backa Topola 6-6 (10-11 d. pen.), din turul doi preliminar al Europa League, a stabilit o premiera in fotbalul european. FCSB va juca in turul 3 preliminar al Europa League cu Slovan Liberec (Cehia), care a invins-o astazi pe Riterai, scor 5-1;FCSB va disputa meciul din turul 3 pe teren…

- Emil Gradinescu, unul dintre comentatorii Look Plus ai meciului Backa Topola - FCSB (turul doi preliminar din Europa League), a atras atenția cu mai multe replici captivante pe parcursul confruntarii din Serbia. Daca trece de Topola, FCSB va juca in turul 3 preliminar al Europa League cu Slovan Liberec…

- Backa Topola (Serbia) și FCSB se intalnesc ACUM, in turul 2 preliminar al Europa League. Daca trece de Topola, FCSB va juca in turul 3 preliminar al Europa League cu Slovan Liberec (Cehia), care a invins-o astazi pe Riterai, scor 5-1;FCSB ar juca meciul din turul 3 pe teren propriu. Data partidei este…

- Backa Topola (Serbia) și FCSB se intalnesc astazi, de la 22:00, in turul 2 preliminar al Europa League. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Plus. Daca trece de Topola, FCSB va juca in turul 3 preliminar al Europa League cu invingatoarea duelului Riteriai (Lituania) - Slovan…

- Backa Topola, adversara celor de la FCSB in turul II preliminar al Europa League, a pierdut meciul cu Radnicki Nis, scor 1-3. Daca trece de Backa Topola, FCSB va juca in turul III preliminar cu Riteriai (Lituania) sau Slovan Liberec (Cehia). Partida ar avea loc pe teren propriu. FCSB va juca joi, 17…

- Daca trece de sarbii de Backa Topola, FCSB va juca in turul 3 preliminar din Europa League cu Riteriai (Lituania) sau Slovan Liberec (Cehia). Cehii sunt favoriți cerți in duelul cu Riteriai. Topola - FCSB se joaca pe 17 septembrie, in Serbia. Bucureștenii ar juca meciul din turul 3 preliminar pe teren…

- Daca trece de sarbii de Backa Topola, FCSB va juca in turul 3 preliminar din Europa League cu Riteriai (Lituania) sau Slovan Liberec (Cehia). Cehii sunt favoriți cerți in duelul cu Riteriai. Topola - FCSB se joaca pe 17 septembrie, in Serbia. Bucureștenii ar juca meciul din turul 3 preliminar pe teren…