FCSB și CS Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in prima etapa a play-off-ului Superligii de fotbal. Oaspeții au dominat prima parte a intalnirii și au deschis scorul in minutul 32, prin Jovan Markovic. Gazdele au avut un gol anulat in minutul 45, la Edjouma, dupa ce Iulian Cristea l-a faultat pe Screciu. Repriza secunda a fost dominata de FCSB, care a restabilit egalitatea in minutul 66, prin mijlocasul francez Malcom Edjouma, cu o lovitura de cap la centrarea lui Risto Radunovic. Oaspeții au mai marcat o data, in minutul 80, prin Elvir…