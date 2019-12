Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - ASTRA. Constantin Budescu, 30 de ani, este visul lui Gigi Becali, patronul FCSB. Acesta a declarat din nou ca-l vrea la echipa și ar putea sa-l transfere pe o suma accesibila. FCSB - Astra va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Budescu a venit…

- FCSB și Astra se vor duela sambata de la 20:30, intr-un meci din etapa a 17-a din Liga 1. La echipa din Giurgiu sunt 7 jucatori care au evoluat la FCSB, iar din iarna ar mai putea fi inca doi, Claudiu Belu și Alexandru Stan. FCSB - Astra va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom…

- Bogdan Planic (27 de ani) vrea sa plece de la FCSB, avand oferta de la Fenerbahce, dar Gigi Becali a oferit noi detalii care schimba datele problemei. FC Botoșani - FCSB se joaca sambata, 9 noiembrie, de la ora 20:30 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro.…

- FC Voluntari - Universitatea Craiova va fi ultimul meci al optimilor de finala din Cupa Romaniei, ediția 2019/2020. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Bogdan Vatajelu (26 de ani) știe cum trebuie sa joace echipa lui ca sa nu aiba parte de o „catastrofa” dupa-amiaza la Clinceni. Academica Clinceni - Universitatea Craiova se joaca astazi, de la ora 15:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro Clinceniul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit cum a pierdut un superfotbalist, pe Alex Mitrița, 24 de ani: „O sa se supere Mihai Stoica pe mine, dar nu l-am luat pentru ca m-am consultat cu el”. FCSB va juca duminica, de la 20:30, pe terenul celor de la Chindia. Partida va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO…

- FCSB - DINAMO. Pana vineri s-au vandut 15.000 de bilete. Cu toate ca FCSB este gazda, dintre cele 15.000 de bilete achiziționate pana acum, 8.400 aparțin dinamoviștilor, adica mai mult de jumatate! FCSB - DINAMO. Organizatorii estimeaza un numar total de 25.000-27.000 de spectatori pe Arena…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit inaintea meciului cu CFR Cluj din aceasta seara, de la ora 20:30, și spune ca partida de azi e ultima dificila pentru roș-albaștri in acest an calendaristic. FCSB - CFR Cluj se joaca astazi, de la ora 20:30, in duelul vedeta al etapei cu numarul 10 din Liga…