Stiri pe aceeasi tema

- Clubul din Coreea de Sud, FC Seoul, a fost amendat cu 75.000 de euro de Liga Profesionista K-League, dupa ce a pus in tribunele stadionului papusi gonflabile, la ultimul meci jucat pe teren propriu, potrivit Mediafax.Meciurile din toata lumea se joaca fara spectatori, din cauza pandemiei de…

- ZOOM a fost, fara indoiala, una din cele mai folosite aplicații in aceasta perioada in care o buna parte din populația globului a lucrat de acasa. Compania a crescut de la 10 milioane de utilizatori in decembrie, la peste 300 de milioane in luna aprilie. Astfel, compania a ajuns sa valoreze 48,78 miliarde…

- Aproape 21 de milioane de americani au vizionat concertul special „One World: Together At Home”, difuzat pe plan global sambata seara si organizat in beneficiul angajatilor aflati in prima linie a frontului de lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Evenimentul, considerat cel mai amplu proiect organizat…

- Unul dintre cei mai apreciați artisti ai muzicii clasice, tenorul italian Andrea Bocelli a concertat, duminica, in faimoasa catedrala din Milano. Orașul este capitala regiunii Lombardia, epicentru al epidemiei de nou coronavirus in Europa. Recitalul lui Andrea Bocelli de la Domul din Milano nu a avut…

- Twenty One Pilots sunt pregatiți pentru lansarea unei noi piese, potrivit frontmanului Tyler Joseph. Joseph a starnit emoția fanilor aseara, 5 aprilie, cu o serie de postari pe Twitter in care acesta li se confesa fanilor. „Scriem si compunem mereu, insa simtim ca piesa asta ar trebui sa iasa acum”,…

- ​Federatia Rusa de Atletism a fost amendata cu 10 milioane de dolari pentru încalcarea regulamentelor antidoping. La Jocurile Olimpice de la Tokyo vor putea participa doar cel mult zece atleti rusi sub drapel neutru, a anuntat World Athletics. Federatia Rusa de Atletism a fost suspendata…

- Fiica lui Jamie Foxx, Corinne Foxx, in varsta de 26 de ani este la fel de talentata ca și tatal ei, actorul și cantarețul Jamie Foxx. Intr-o postare pe Instagram, Corinne ii canta tatalui ei piesa „Empire State of mind” de la Alicia Keys și Jay-Z. De fapt, videoclipul este o provocare de pe TikTok,...…