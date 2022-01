Stiri pe aceeasi tema

- Collins Fai (29 de ani), jucatorul care a evoluat in perioada 2013-2016 la Dinamo București, a izbutit doua pase decisive in victoria Camerunului contra Etiopiei, la Cupa Africii pe Națiuni. Țara gazda, Camerun, a zdrobit cu scorul 4-1 (1-1) reprezentativa Etiopiei in al doilea meci al grupei A, dupa…

- SCM Timisoara are parte de un meci teoretic usor. Prin prisma clasamentului „Leii din Banat” intalnesc cea mai slaba formatie din campionat dupa ce au trecut fara emotii in primele zile de campionat de penultima clasata – Rapid. Totusi, antrenorul Dragan Petricevic isi tine elevii in priza inaintea…

- Rapid, locul 7 din Liga 1, a fost invinsa și in al doilea amical din Turcia, scor 1-3, de Samsunspor, formație din a doua divizie turca. Dragoș Grigore s-a accidentat in prima repriza și a parasit terenul dupa doar jumatate de ora.

- Pasagerii vaccinați cu schema completa și cei sub 18 ani nu vor mai avea nevoie de testele Covid facute inaintea calatoriei catre Anglia daca ajung duminica dupa ora locala 04.00, informeaza Digi24 . Persoanele vaccinate și minorii ce ajung in Anglia vor trebui sa faca doar un test rapid Covid-19 in…

- Bogdan Lobonț, 43 de ani, selecționerul Romaniei U20, a vorbit in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” despre Rapid și Dinamo, echipele pentru care a evoluat in Liga 1. Bogdan Lobonț: „Ii dau un sfat lui Horațiu Moldovan de la Rapid” - E adevarata povestea lui nea Rica Raducanu ca ai venit cu geamantanul…

- Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat dupa remiza cu Sepsi, ca a fost cel mai slab meci de cand a preluat el echipa. “Cred ca am facut un joc mai putin bun. Cel putin din punct de vedere tactic, cred ca e cel mai slab joc de cand am venit. Nu am reusit sa ne facem presingul pe care ni l-am…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, anunța ca Deian Sorescu (24 de ani), jucatorul lui Dinamo, nu mai e de actualitate pentru roș-albaștri. „Am facut o oferta scrisa de 500.000 de euro in vara. N-am vorbit cu jucatorul, nu avea sens pentru ca era sub contract. Mureșan și Zavaleanu au zis „nu”. …

- O investigație a organizației Tech Transparency Project (TTP) a demonstrat cat este de ușor pentru adolescenții de peste 13 ani sa vanda și sa cumpere droguri prin intermediul rețelei de socializare.In cadrul acestui studiu, TTP a creat conturi false unor minori intre 13 și 17 ani și a raportat ca este…