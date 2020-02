Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt s-a impus, sambata, cu scorul de 4-2, in fața celor de la Dinamo București, in etapa 20 din Liga 1, potrivit Meidafax.FC Hermannstadt a deschis scorul, in minutul 15, prin golul marcat de Yazalde. Romario i-a pasat, in fața porții, lui Yazalde care a trimis balonul in poarta…

- Academica Clinceni a remizat, miercuri, cu FC Hermannstadt, scor 1-1, in etapa 19 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.FC Hermannstadt a deschis scorul, in minutul 57, prin golul marcat de Petrișor Petrescu care a reușit sa il invinga cu ușurința, din fața porții, pe portarul Valceanu, dupa ce a reușit…

- CFR Cluj va infrunta, miercuri, incepand cu ora 18:00, pe Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa 19 a Ligii 1, potrivit Mediafax.CFR Cluj vine dupa o remiza cu FC Hermannstadt, scor 1-1, in timp ce Sepsi Sf. Gheorghe a reușit o victorie in fața Universitații Craiova, scor 1-0. Dan Petrescu a…

- FC Hermannstadt a remizat, duminica, cu CFR Cluj, scor 1-1, in etapa 18 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.CFR Cluj a deschis scorul in minutul 79, cand Omrani l-a invins pe portarul Cristiano, dupa ce a ramas singur cu acesta. Pasa decisiva a fost oferita de Rondon. Golul egalizator a venit, in…

- FC Viitorul a remizat in deplasare, la Tg. Mures, cu FC Hermannstadt, in aceasta seara, in etapa a 16 a a Ligii 1.Scorul a fost 1 1 1 1 . Pentru oaspeti a marcat Achim, in minutul 14, dintr un penalty scos de Iancu, in vreme ce gazdele au punctat prin Debeljuh 45 1 .Lovitura de pedeapsa din care Achim…

- FC Hermannstadt a remizat, vineri, cu FC Viitorul, scor 1-1, in etapa 16 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO In minutul 14, Vlad Achim a reușit sa-l invinga pe portarul…

- FCSB s-a impus, duminica, cu scorul de 2-1, in fața lui Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa 15 din Liga 1, scrie Mediafax.Sepsi a deschis scorul, in minutul 27, cand Goran Karanovic a inscris dupa ce Vasvari i-a pasat in fața porții lui Balgradean. FCSB a egalat, in minutul 56, cand Gnohere a reușit…

- Everton a remizat, duminica, cu Tottenham, scor 1-1, in etapa 11 din Premier League, potrivit Mediafax.Tottenham a deschis scorul, in minutul 63, prin golul inscris de Dele Alli. Acesta a șutat de la marginea careului pe partea stanga a porții și l-a invins pe portarul Pickford. In minutul…