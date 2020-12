Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș și Dinamo se infrunta astazi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 12 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Programul etapei #12 din Liga 1 FC Argeș - Dinamo, liveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru…

- Marius Avram (41 de ani) s-ar putea retrage din arbitraj, dupa decizia CCA de a-l inlocui pe lista FIFA. Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat decizia de a inlocui doi dintre arbitrii romani de pe lista FIFA. Andrei Chivulete și Marian Barbu le-au luat locul lui Sebastian…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Narcis Raducan (46 de ani), fostul director sportiv al celor de la FCSB, a analizat la GSP Live derby-ul caștigat de roș-albaștri in fața lui Dinamo, scor 3-2, și recunoaște ca eroarea comisa de Radu Petrescu in minutul 75 a influențat rezultatul final al partidei. „A fost un meci foarte, foarte bun,…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe FC Argeș, scor 1-0, in runda cu numarul 6 din Liga 1. Gazdele au avut prima ocazie a partidei in minutul 21. Cu un șut de la 30 de metri, Purece i-a dat emoții lui Croitoru. Mingea a trecut insa peste. 13 minute mai tarziu, Sepsi a fost […]

- Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, candidat independent la presedintia Consiliului Judetean Mures, considera ca inceperea anului scolar a fost "o greseala uriasa" a fel cum crede ca este si organizarea alegerilor locale in plina pandemie si ca si ca de pe urma bataliilor politice va castiga…

- FCSB n-a avut probleme in meciul cu FC Argeș, „tripla” lui Dennis Man spulberand orice emoție pentru roș-albaștri. Totuși, partida de la Giurgiu n-a fost scutita de greșeli de arbitraj. Brigada condusa de George Gaman a interpretat greșit doua faze, care n-au influențat insa rezultatul final al partidei. …