- Echipa Otelul Galati a invins luni seara, in deplasare, scor 4-2, formatia UTA Arad, in ultimul meci al etapei a 16-a din Superliga.Galatenii au primit penalti in minutul 1, pentru un fault asupra lui Teles, iar Cisotti a transformat in minutul 3, deschizand scorul la Arad. Otelul a ramas sus, in…

- Vlad Iacob (35 de ani), fostul administator special al celor de la Dinamo, a comentat situația clubului din „Ștefan cel Mare”, formație care a ajuns la 7 meciuri fara victorie in campionat și ocupa penultima poziție in clasamentul din Superliga. Sambata, Dinamo a fost invinsa clar, la Sibiu, pe terenul…

- Dinamo a anunțat ca s-au pus in vanzare biletele pentru meciul de pe teren propriu cu Poli Iași, din etapa cu numarul 14 din Superliga. Dinamo - Poli Iași se joaca vineri, 27 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala din Bucureșți. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Faza controversata in minutul 87 al meciului dintre FCSB și FC Voluntari. Ovidiu Popescu a cerut insistent penalty la o faza in care pare ca mingea il lovește in mana pe Cristian Paz. In ultimele minute ale confruntarii de pe Arena Naționala, FCSB a atacat in valuri, cautand golul izbavitor. O faza…

- FC Voluntari și CS Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 12 din Superliga. Vadim Rața, mijlocașul gruparii ilfovene, considera ca ar fi trebuit sa primeasca un penalty in minutul 81. In minutul 81, FC Voluntari a cerut penalty la un duel intre Rața și Screciu. Mijlocașul moldovean…

- Hermannstadt - Rapid, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 1 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Joi, 21 septembrie, pe Stadionul „Municipal" din Sibiu, a avut loc un meci restant din etapa a 5-a a SuperLigii de fotbal. Formația locala AFC Hermannstadt a incheiat nedecis, scor 2-2, cu liderul FCSB (FOTO, cu oaspeții in albastru). Celelalte doua restanțe din etapa a 5-a sunt programate astfel: CFR…

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la Farul, scor 1-0, in runda #9 din Superliga. Adrian Ilie, 49 de ani, susține și el ca penalty-ul din care vicecampioana s-a impus la Ovidiu n-ar fi trebuit acordat. Sebastian Colțescu a dictat un penalty contestat vehement de gazde in minutul 56, pentru un presupus…