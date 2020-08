Fața nevăzută a COVID la Iași: tentative de sinucidere și agresiuni la adresa medicilor Tabloul in saloanele COVID, multe dintre ele neavand decat 2/3 metri, este pe buna dreptate macabru. Bolnavii COVID se invart ca intr-o cusca, uneori la 30 sau mai multe grade Celsius, fara a avea permisiunea sa paraseasca incaperea. Cei mai "fericiti" sunt cei internati cu alti membri ai familiei. La polul opus sunt insa pacientii care nu au pe nimeni, sau pe care rudele nu ii prea intreaba de sanatate. Peste toate, sunt zi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

