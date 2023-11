Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 360.000 de lei si produse in valoare totala de peste 18.000 de lei oprite definitiv sau temporar de la comercializare este bilantul sanctiunilor si masurilor complementare luate de catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Alba in urma controalelor efectuate…

- FOTO| Magazinele Lidl din Alba, VERIFICATE de Protecția Consumatorilor: AMENZI de peste 360.000 lei și 3 puncte de lucru oprite temporar de la prestari servicii. Ce nereguli au gasit inspectorii FOTO| Magazinele Lidl din Alba, VERIFICATE de Protecția Consumatorilor: AMENZI de peste 360.000 lei și 3…

- Pe data de 10.10.2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Brașov a desfașurat o acțiune de control la operatorul economic ” Restaurant Maurer For Life SRL ” Brașov, care activeaza in domeniul alimentației publice, ca urmare a unei sesizari primite de la un consumator. · …

- Pe data de 09.10.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a desfașurat o acțiune de control la un operator economic , care iși desfașoara activitatea pe teritoriul județului Cluj. Verificarile s-au efectuat urmare a informațiilor…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest Cluj și Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Salaj (CJPC Salaj), au desfașurat, in urma mai multor sesizari, o acțiune de control, la toți operatorii economici care-și desfașoara activitatea in zona food court…

- In numai trei zile, comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului din Galați au dispus inchiderea a doua fast-food-uri de la mall-ul „Shopping City”, administratorii fiind sancționați cu trei amenzi in valoare totala de 107.000 lei. Atracția pe care o manifesta in special tinerii și adolescenții…

- Control al inspectorilor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la restaurantul Marele Zid Chinezezesc din Timișoara. Restaurantul a fost inchis temporar din cauza neregulilor depistate și a incasat o amenda de 7.000 de lei.

- Control operativ al inspectorilor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la restaurantul Taverna Racilor din Iulius Town Timișoara. Restaurantul a fost inchis temporar din cauza neregulilor gasite. A incasat și o amenda de 15.000 de lei.