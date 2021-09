SURSE Florin Cîțu conduce detașat la numărarea voturilor pentru șefia PNL

Cițu – 60%, Orban – 40% The post SURSE Florin Cîțu conduce detașat la numărarea voturilor pentru șefia PNL appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: SURSE Florin Cîțu conduce detașat la numărarea voturilor pentru șefia PNL Credit… [citeste mai departe]