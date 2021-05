Premierul Florin Cițu a declarat joi, la Constanța, ca sezonul estival se va deschide in doua etape, cu diverse masuri de relaxare, și ca de la 1 iunie nu o sa mai fie obligatorie purtarea maștii pe plaja. A doua etapa de ridicare a restricțiilor va incepe la 1 august. Florin Cițu a facut acest anunț dupa intalnirea cu reprezentanții operatorilor economici de pe litoral. „Dupa un an de zile de pandemie, vreau sa aratam ca putem deschide in aceasta vara sezonul estival și in siguranța. (…) Am ințeles cu toții ca pentru a avea un sezon de succes in aceasta vara in Romania, pe litoral, trebuie sa…