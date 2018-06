Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Tudor Giurgiu, fondatorul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), a fost invitat vineri, la Interviurile Libertatea LIVE , pentru a vorbi despre ediția de anul acesta a festivalului care are loc la Cluj-Napoca, intre 25 mai și 3 iunie. Fondat in 2002, in Cluj-Napoca, TIFF a…

- La data de 13 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj au depistat in trafic un barbat de 33 de ani, din orașul Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Targu-Jiu, avand o concentratie de 0.65mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar…

- Un barbat de 61 de ani din localitatea ieseana Vladeni a ajuns în stare grava la spital, dupa ce a fost atacat în propria locuinta cu o substanta ce pare a fi acid, transmite Mediafax.

- Primarul comunei Urechesti din judetul Vrancea, Nistor Bratosin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru instigare la savarsirea a doua infractiuni de distrugere, in baza unui mandat emis de Judecatoria Focsani, potrivit portalului instantelor de judecata, portal.just.ro. Nistor Bratosin este…

- Cercetat pentru infracțiuni la regimul silvicLa data de 8 mai a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mera s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in cursul lunii aprilie a.c., un barbat, de 66 de ani, din localitate, ar fi taiat ilegal și sustras mai mulți arbori din propietatea…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri dimineata, in jurul orei 6.15, pe DJ 704, la iesire din localitatea Vinerea spre Cugir. O autoutilitara de transport marfa s-a rasturnat pe marginea carosabilului, iar soferul acesteia a fost ranit. Revenim cu amanunte. foto: arhiva

- Un barbat a jucat la loterie și norocul i-a suras din plin, fiindca americanul a caștigat incredibila suma de un milion de dolari! Cand s-a prezentat sa-și ridice premiul, toți au incremenit! Motivul este de-a dreptul șocant!