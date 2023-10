Fanii au blocat revenirea lui Jerome Boateng la Bayern Munchen!

Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Jerome Boateng (35 de ani) este aproape de o revenire la Bayern Munchen, club la care a evoluat timp de 10 ani. Acesta se antreneaza deja cu bavarezii. Jerome Boateng este liber de contract, dupa ce s-a desparțit de Olympique Lyon in luna iulie. Experimentatul fundaș central se antreneaza…

- Fundasul german Jerome Boateng (35 de ani), liber de contract dupa ce s-a despartit de Lyon la sfarsitul lunii iunie, s-a antrenat cu Bayern Munchen, duminica dimineata, a anuntat clubul bavarez pe site-ul oficial, potrivit AFP.La o zi dupa remiza 2-2 cu Leipzig, din etapa a 6-a a Bundesligii, "jucatorii…

- Echipa Brest a preluat conducerea in campionatul de fotbal al Frantei, dupa ce a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, sambata seara, intr-un meci contand pentru etapa a 6-a din Ligue 1. Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 87, prin…

- Trafic blocat pe drumul european 85, in localitatea Tețcani din comuna Gheraești, județul Neamț, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism, doua autoutilitare și un TIR. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala…

- ISU Neamț: Prin apel la 112, la ora 16:41 pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier pe E 85 – DN 2 in localitatea Tețcani din comuna Gheraești. La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala pentru descarcerare grea, o autospeciala de stingere…

- Echipa franceza PSG a invins duminica seara, in deplasare, formatia Olympique Lyon, scor 4-1, intr-un meci din etapa a patra a campionatului francez, Ligue 1. Parizienii conduceau cu 4-0 la pauza, scrie news.ro.Elevii lui Luis Enrique nu au ridicat piciorul de pe acceleratie in prima repriza de pe…

- CFR Cluj discuta cu francezii de la Girondins de Bordeaux transferul extremei stanga kosovare Ermal Krasniqi (24 de ani). Girondins de Bordeaux a ratat promovarea in Ligue 1 in ultima etapa din stagiunea trecuta, iar acum cauta intariri pentru a ajunge in primul eșalon al fotbalului francez dupa o…

- Un sofer cu o masina inmatrculata in judetul Neamt a avut parte de o experienta mai putin placuta pe plaja din eforie. Acesta a ales sa intre cu masina pe plaja si a ramas cu autoturismul blocat in nisip.In ajutorul acestuia au venit mai multe persoane pentru a incerca sa scoata masina de pe nisip.…