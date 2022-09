Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita efectueaza marti dimineata 17 perchezitii in Capitala si in judetele Dambovita, Ilfov si Olt, la persoane banuite de evaziune fiscala, prin ascunderea unor venituri obtinute din tranzactii cu monede virtuale, si grup infractional organizat, prejudiciul fiind de peste 3.500.000…

- Politistii au efectuat joi 13 perchezitii in Capitala si judetele Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Galati si Sibiu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane lei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, in cursul anului 2017, reprezentantii a 11 societati comerciale ar fi declarat…

- Noua perchezitii au loc miercuri dimineata, in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizate fiind firme care au vandut telefoane mobile. Poliția susține ca, in perioada 2019 – 2021, opt firme ar fi efectuat livrari de telefoane mobile, pe tot teritoriul țarii, fara a inregistra veniturile…

- Polițiștii bucureșteni impreuna cu inspectorii antifrauda au efectuat, ieri, o razie intr-un centru comercial din Capitala, pentru combaterea evaziunii fiscale.Polițiștii de investigare a criminalitații economice au indisponibilizat 1.588 de produse (imbracaminte, incalțaminte și produse de papetarie),…

- Noua persoane au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politisti in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune si fals. In total, 20 de persoane sunt suspectate ca au vandut, la 70 de victime, telefoane mobile la preturi intre 3.000 si 6.000 de lei, predand de fapt o replica a unor astfel de…

- Politia Capitalei a efectuat, marti, zece perchezitii in Bucuresti si judetul Ialomita la persoane care ar fi sustras dintr-o locuinta din Sectorul 1 un seif care continea aproximativ 300.000 de euro. „Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Serviciul Investigatii…

- O banda de hoti din Bucuresti ar fi furat un seif cu 300 de mii de euro dintr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei. Politistii au facut mai multe perchezitii atat in Bucuresti cat si in Ilfov in urma carora au ridicat doua masini si anumite sume de bani pentru care hotii nu aveau o justificare. "Politisti…

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in Capitala, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune, cu 230 de biciclete,…