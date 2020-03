Familia Regala regreta moartea disidentului si scriitorului Paul Goma si afirma ca acesta a fost "una dintre figurile emblematice ale rezistentei intelectuale impotriva dictaturii comuniste". "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si A.S.R. Principele Radu au aflat cu multa tristete vestea trecerii la Domnul a disidentului Paul Goma, una dintre figurile emblematice ale rezistentei intelectuale impotriva dictaturii comuniste", se mentioneaza intr-un comunicat postat pe site-ul www.romaniaregala.ro. Nascut in anul 1935 in judetul Orhei, din Basarabia, Paul Goma s-a refugiat in Transilvania…