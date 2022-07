Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Donisan (40 de ani) este femeia ucisa de un rechin, intr-o stațiune din Egipt.Victima este din Suceava și lucra la Administrația Finanțelor Publice. Ea ar fi fost singura in vacanța și a fost data disparuta la aproximativ doua zile dupa incident.Suceveanca inota in momentul in care a fost atacata.…

- Trupul turistei romance a fost descoperit la cateva ore de la atacul in care a murit o femeie din Austria. MAE a confirmat ca a fost anuntat despre decesul romancei, cauzat, potrivit primelor investigatii, de atacul unui rechin.

- Doua surse au declarat pentru Reuters ca trupul unei turiste romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit la cateva ore dupa un atac al unui rechin care a provocat moartea unei austriece in varsta de 68 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zi trista astazi pentru familia lui Florin Condurațeanu, dar și pentru toți cei care l-au iubit. Astazi se implinește un an de cand cunoscutul jurnalist a plecat dintre noi. Apropiații sai au organizat un parastas in memoria sa, in weekendul care tocmai a trecut.

- Viceprimarul de la Curtea de Argeș trece prin momente cumplite in aceste zile! Citește și: ”Primul Ghiozdan” continua pentru elevii de la ”pregatitoare” din mediul rural din Argeș Mama sa, prof. Maria Dumitrache, a trecut la cele veșnice. Sincere condoleante! Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

- Bad Angie a vorbit despre moartea mamei ei in cadrul primei apriții la TV, dupa tristul eveniment. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a dezvaluit cu durere in glas cum au fost ultimele momente alaturi de cea care i-a dat viața, dar și ultimele cuvinte pe care i le-a spus.

- Miercuri s-au implinit 5 luni de la moartea lui Petrica Mațu Stoian și in continuare nimanui nu-i vine sa creada ca artistul a plecat la ceruri atat de rapid. Fiul sau de suflet, Alin Gabriel Matei, e distrus de durere și merge lunar la mormantul interpretului.