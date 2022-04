O familie formata din cinci romani a provocat un scandal de proportii pe aeroportul Frankfurt pe Main din Germania. Politisti chemati sa ii linisteasca au fost loviti, muscati si zgariati de scandalagii. Compania aeriana cu care familia de romani urma sa zboare le-a refuzat imbarcarea spre Toronto, Canada, pe 20 aprilie. In acel moment, romanii […] Articolul Familia de romani care a scandalizat Germania. I-au muscat pe politisti dupa ce au aflat ca nu pot calatori in Canada apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .