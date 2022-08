Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, potrivit Agerpres. Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record…

- Gazprom a anunțat ca preturile gazelor naturale in Europa ar putea creste cu 60% in aceasta iarna, deoarece gigantul energetic de stat incetineste exporturile catre Europa, a raportat Business Insider, citat de Ziarul Financiar.

- Cresterea cu 60% a pretului gazelor naturale la iarna nu este cel mai pesimist scenariu posibil, avertizeaza Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, dupa ce gigantul Gazprom a anuntat, marti, ca preturile europene la gaze ar putea creste iarna aceasta cu 60%, la peste 4.000 dolari…

- Pretul gazelor naturale a atins ieri, un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 grade Celsius. Preturile gazelor si implicit ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna, valori nemaiintalnite, asa cum aratam intr-un material publicat…

- Țarile Uniunii Europene au convenit marți, 26 iulie, asupra unui regulament de urgența pentru a reduce consumul de gaze naturale in aceasta iarna, in timp ce Europa se pregatește pentru o iarna cu aprovizionarea incerta din partea Rusiei, anunța Reuters,

- Un studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta in urma cu 3 luni arata ca “Pretul la energie, cel putin se va dubla la fiecare din decadele urmatoare si va aduce tot mai multi oameni la limita de faliment personal.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat situația creata in jurul prețului mare la gazele naturale. In cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, oficialul a declarat ca țara noastra are de facut trei lucru in acest sens. Igor Grosu a precizat ca muncesc la acest capitol și cauta surse alternative.…