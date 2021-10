Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie, inflația s-a situat mult peste valoarea estimata anterior de Banca Centrala, situandu-se la 6,3%. In topul scumpirilor, pe primul loc este energia electrica. Uleiul comestibil a cunoscut o creștere importanta de preț, la fel, tariful la gaze și prețul cartofilor. Specialiștii estimeaza…

- Valul patru al pandemiei si masurile restrictive asociate genereaza incertitudini si riscuri crescute la adresa previziunilor, cel putin in perspectiva apropiata, in conditiile inrautatirii alerte a situatiei sanitare si ale nivelului foarte scazut al vaccinarii pe plan intern, cu potential impact…

- Valul de scumpiri afecteaza și piața carburanților. Specialiștii avertizeaza ca un litru de benzina ar putea ajunge la 7 lei. Specialiștii avertizeaza ca benzina continua sa se scumpeasca, iar in scurt timp 1 litru ar putea costa 7 lei, relateaza Dcnews.ro. Prețul unui litru de benzina ar putea ajunge…

- "Creșterea PIB-ului a depașit așteptarile, odata cu redeschiderea economiei și apetitul de consum al romanilor. Estimam o creștere economica la 7,4% in 2021 și de 4,5% in 2022. Presiunile inflaționiste se amplifica pe fondul creșterilor prețurilor la energie dupa liberalizarea pieței și o inflație importata…

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie.Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate vineri, 10 septembrie, de Institutul National de Statistica).Conform INS,…

- Este anunțul facut de reprezentanții industriei de panificație. Și asta din cauza ca prețul graului a atins cel mai ridicat nivel din istorie: 1.100 de lei pe tona. Asta in ciuda faptului ca Romania a inregistrat anul acesta o recolta-record la grau, de 11,4 milioane de tone.Mai mult, aceștia susțin…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Botosani, daca este de acord cu propunerea furnizorilor de energie de eliminare a TVA din facturile de la curent si gaze. “O solutie ca aceasta este o solutie foarte dura sau o solutie permanenta, pentru o problema temporara. Sunt de acord si am venit cu solutia…

