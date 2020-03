FACTURA ORADIEI (Comentariu) Se spune ca o imagine face cat o mie de cuvinte, iar in aceste zile avem parte de imagini extraordinar de puternice, precum Papa binecuvantand o piața pustie, sau sute de chinezi, lucratori la salubritate, care precum o armata, dezinfecteaza strazile din Wuhan. Traim zile in care corul politicienilor trebuie sa taca și sa se faca auzite vocile oamenilor de știința, iar aceștia spun, fara cea mai mica indoiala, ca ceea ce au in comun nordul Italiei și regiunea Wuhan din China este poluarea și nivelul suspensiilor din atmosfera, care poarta virusul ucigaș, așezandu-l, datorita gravitației, pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

