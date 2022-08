Incepand de la 1 octombrie, intreprinderile vor putea sa incaseze cu 2,4 mai multi eurocenti pe kilowatt-ora de gaz, a anuntat luni organizatia gestionarilor retelei, Trading Hub Europe (THE). Cu tot cu TVA, 2,4 eurocenti pe KWh reprezinta 600 de euro in plus la factura anuala a unei familii cu doi copii si un consum mediu de 20.000 KWh. Fara taxe, este vorba despre 480 de euro. Aceasta incasare suplimentara a fost implementata de catre Guvern pana la 1 apriloie 2024, cu scopul de a sustine importatorii si distribuitorii de gaze naturale, care cumpara mai scump de pe piata mondiala de cand a inceput…