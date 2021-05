Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din cadrul G7 s-au angajat sa renunțe, pana la finalul anului, la finanțarea internaționala pentru proiectele de exploatare a carbunelui, in cadrul carora nu exista strategii de captare a emisiilor de dioxid de carbon. Țarile G7 urmaresc sa opreasca treptat sprijinul internațional pentru toate…

- Trei sunt lecțiile oferite de istorie pentru perioadele care urmeaza pandemiilor, arata o analiza a Economist. In primul rand, oamenii cheltuie mai mult, dar incertitudinea persista. In al doilea rand, criza ii impinge de la spate pe oameni sa inoveze, sa automatizeze și in general sa iși asume riscuri.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada…

- Dupa trei înfrângeri consecutive în Fed Cup, ultima contra Italiei de pe 16-17 aprilie, echipa feminina de tenis a României se mentine pe locul 8 în clasamentul competitiei. Fetele au retrogradat însa din Grupa Mondiala a întrecerii.România a fost…

- Magiunul de prune Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state Foto arhiva Magiunul de prune de Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state, dupa ce a obtinut certificarea din partea Comisiei Europene cu indicatia geografica protejata. Potrivit unui comunicat, compania…

- Rusia a lansat luni, de la cosmodromul Baikonur, o racheta Soiuz cu 38 sateliți la bord proveniti din 18 țari. Racheta urmeaza sa plaseze pe orbita sateliți proveniți indeosebi din Coreea de Sud, Japonia, Canada, Arabia Saudita, Germania, Italia, Tunisia sau Brazilia. Printre aparatele aflate la bordul…

- Rusia a lansat luni de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan o racheta Soyuz care are la bordul ei 38 de sateliti straini si a carei lansare a fost amanata de doua ori din cauza unor probleme tehnice, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Racheta Soyuz-2.1 a fost lansata cu succes la ora 06:07…

