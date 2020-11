De cateva zile, Fabricio Martin Alva Delgado este cetațean roman. Cu acte. Cunoscut grație diverselor proiecte muzicale din Timișoara sub numele de Fabricio „El Latino”, artistul nascut in 4 noiembrie 1986 in Chiclayo, un oraș aflat in nordul Republicii Peru, a ajuns in Romania cu exact 11 ani in urma, pe data de 27 noiembrie […] Articolul Fabricio Martin Alva Delgado a devenit cetațean roman: „Era o chestie de hartie doar… fiindca oricum ma simțeam demult roman“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .