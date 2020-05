Fabrica de tricotaje din Motru rămâne închisă, din cauza coronavirusului Inspectorii din cadrul Direcției de Sanatate Publica Gorj au decis prelungirea masurii de suspendare a activitații fabricii de tricotaje din Motru, incepand cu data de 5 mai pe o perioada de inca 14 zile. Decizia a fost luata in conformitate cu prevederile legislației sanitare din domeniul sanatații publice și avand in vedere ancheta epidemiologica, ce evidențiaza faptul ca focarul din cadrul societații este in derulare, prin apariția de noi cazuri COVID-19, atat in randul angajaților, cat și in randul contacților acestora. Activitatea fabricii de tricotaje din Motru a fost suspendata incepand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

