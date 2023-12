Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pasagerii Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacau au avut parte de o experiența de neuitat, imbinand farmecul sarbatorilor de iarna cu tradițiile romanești autentice. Ansamblul Folcloric “Busuiocul” a fost protagonistul unei serii speciale de colinde și datini, oferind o atmosfera plina…

- Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacau anunța o veste excelenta pentru calatorii intre Chișinau, Republica Moldova, și Aeroportul Bacau. Incepand cu data de 20 noiembrie și pana la sfarșitul anului 2023, posesorii de bilete de avion cu plecare sau sosire la/de la Aeroportul Bacau vor beneficia…

- Compania aeriana “Dan Air” a marcat un moment istoric, inaugurand luni baza sa operaționala la Aeroportul Internațional “George Enescu”, un pas semnificativ spre extinderea și consolidarea prezenței sale in industria aviatica. Incepand cu data de 12 decembrie, “Dan Air” va opera curse catre opt destinații,…

- Intr-o declarație recenta, europarlamentarul Dragoș Benea a comentat evoluția Aeroportului Bacau in contextul schimbarilor semnificative din industria aviației din Romania. El a subliniat ca la inceputul acestui an, Aeroporturile Iași și Suceava au devenit puncte de primire a migranților din zona de…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat astazi o veste extraordinara pentru locuitorii județului. Compania aeriana Dan Air iși va muta operațiunile pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacau, incepand cu data de 13 noiembrie 2023. Aceasta mutare va aduce un val de…

- Aeroportul Internațional Henri Coanda Otopeni a dominat traficul aerian in Romania in primele noua luni ale acestui an, conform datelor furnizate de Asociația Aeroporturilor din Romania. Cu 11 milioane de pasageri, Otopeni s-a clasat in fruntea listei, marcand o creștere semnificativa in comparație…

- Consiliul Județean Bacau a facut o solicitare catre Primaria Municipiului Bacau privind aprobarea inființarii Autogarii Sud, care urmeaza sa fie construita in incinta parcarii din perimetrul Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacau. Consiliul Județean dorește sa sporeasca conectivitatea Aeroportului…

- In conformitate cu practica obișnuita din industria aviatica, Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacau se pregatește pentru tranziția de la sezonul de zboruri de vara la cel de iarna. Aceasta schimbare va avea loc in perioada cuprinsa intre 29 octombrie 2023 și 31 martie 2024, iar zborurile vor…