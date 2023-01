Expoziție de oameni de zăpadă în parcurile din București, după primul weekend cu ninsori La sfarșitul weekendului alb, in Parcul Tineretului au ramas, ca intr-un muzeu, zeci de oameni de zapada de toate dimensiunile, cu fețe și trasaturi diferite.Temperaturile scazute și ninsoarea din belșug nu i-a descurajat pe bucureșteni sa iasa din casa. Dimpotriva, copii și adulți au ieșit in parcuri pentru a se da cu sania și pentru a ridica oameni de zapada. Inca de vineri, autoritațile au anunțat cod galben de ninsori in mai multe județe din țara, inclusiv in Capitala, unde temperatura maxima n-a depașit 1 grad. La inceput de weekend, Bucureștiul s-a umplut de primul strat alb pe 2023, dupa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

