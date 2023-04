Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, joi 13 aprilie, de la ora 18 va avea loc deschiderea expoziției „Liquid Emergence” a artistei Teodora Pop, la Galeria Brateanu. „Imaginile ne indeamna spre o cercetare intrinseca, o reflectare launtrica, o evaluare sau o reevaluare a ceea ce suntem, cum, cand și de ce suntem in acest fel. Amalgamul…

- Analog Mania participa, in 4 și 5 martie, la Festivalul Vinyl And Music din Viena. Acesta reprezinta cea mai mare expoziție peste hotare a organizatorilor de la Analog Mania. Expoziția are loc la Ottakringer Brauerei, locație de evenimente considerata cea mai buna din Austria.

- Primaria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, in colaborare cu Liceul Tehnologic Special Dej organizeaza tradiționala Expoziție de Marțișoare Hand-Made, ediția a V-a, CAEJ 2023. Expoziția, se va desfașura in perioada 28 februarie – 3 martie 2023 in Sala de Conferințe a Muzeului Municipal Dej.…

- Mai multi nepoti si nepoate ale pictorului si sculptorului Victor Brauner vor veni din Canada sa viziteze expozitia dedicata inaintasului lor, la Timisoara. Anuntul a fost facut de Ovidiu Sandor, directorul Art Encounters si artizanul expozitiei ”Victor Brauner - Inventii si magie” care are loc la…

- Curatoarea expoziției, Camille Morando, care este director de documentare la Centrul Pompidou si profesor la Ecole du Louvre, a selectat peste 100 de lucrari care acopera intreaga activitate artistica a lui Brauner.

- Expozițiile dedicate lui Victor Brauner și Constantin Brancuși sunt doua dintre evenimentele principale ale programului Timisoara, Capitala Europeana a Culturii. Nu sunt insa singurele atracții pregatite de Muzeul de Arta din Timișoara pentru acest an.

- Zoltan Kovacs, fondatorul saptamanalului Agenda, lanseaza versiunea in limba engleza a Calendarului Timișorean la Bruxelles. Versiunea in limba romana a carții a fost lansata in toamna anului trecut, la Timișoara. Cartea, tip calendar, cuprinde intre filele sale momente ale istoriei Timișoarei – oameni,…

- Joi pe 19 ianuarie de la ora 17 are loc vernisajul expoziției de pictura și grafica intitulata „Experiment plastic”. Expun cursanții claselor de pictura și grafica de la Școala Populara de Arte „Tudor Jarda” din Cluj Napoca, evenimentul fiind gazduit de Galeria de Arta Turda. Expoziția va fi deschisa…