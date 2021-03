Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs vineri dimineata, din cauza unor scapari de gaze, intr-o locuinta din comuna Gheorghe Doja, judetul Ialomita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Doua persoane au fost ranite, in urma exploziei existand risc ca flacarile sa se extinda si la casele din jur, informeaza News.ro.…

- Un accident soldat cu ranirea a trei persoane, intre care un copil de 5 ani, s-a produs, vineri dimineata, pe DN 2A, in localitatea Bucu, in urma coliziunii a doua autoturisme. „La locul solicitarii au fost mobilizate de urgenta o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si trei ambulante…

- Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați.…

- In urma producerii deflagrației, o persoana a fost ranita (barbat cca.48 ani), fiind preluata și transportata la spital de un echipaj de ambulanța SAJ The post VIDEO. Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Gaești.O victima și 38 de persoane evacuate first appeared on Partener TV .

- Pompierii au evacuat toți locatarii blocului, 38 de persoane din 24 de apartamente. The post ALERTA DE GRADUL ZERO: Explozie urmata de incendiu intr-un apartament din Gaești first appeared on Partener TV .

- La fața locului au ajuns echipaje de la Detașamentul Slobozia- Garda de Intervenție Slobozia, cu o autospeciala SMURD, o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala pentru stingere și trei echipaje ale SAJ Ialomița.Trei victime au refuzat transportul la spital și celelalte doua au fost preluate…

- Trei autospeciale si un echipaj SMURD, din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda, au fost alertate in jurul orei 7.30, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de pe strada Memorandumului din municipiul Campia Turzii.

- O persoana a fost ranita in urma unei explozii produse duminica intr-o locuinta din centrul municipiului Arad, iar elemente de constructie au fost proiectate in strada si au avariat doua autoturisme, anunța AGERPRES. Explozia s-a produs intr-o locuinta situata la parterul unei cladiri istorice…