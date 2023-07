Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica urmata de incendiu a avut loc miercuri intr-un imobil din Paris, aflat in Arondismentul 5. Autoritațile transmit ca mai multe persoane au fost ranite, unele grav, scrie digi24.ro.

- Cel puțin 5 muncitori au murit in urma unei explozii produse sambata dimineața, 10 iunie, la o fabrica de rachete și explozibile din districtul Elmadag, la periferia capitalei turce Ankara, transmite Associated Press.Deflagrația s-a produs in jurul orei locale 8:45, la Fabrica de rachete și explozibile…

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs, luni, la un apartament la etajul 2 situat pe strada Racari din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).

- Alin Burcea, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), spune ca a stat, joi, 4 ore la coada pentru a iesi cu masina din tara pe la vama Giurgiu. Oficialul ANAT a criticat timpii mari de asteptare si autoritatile care „se fac de ras”. „Autoritatile romane, Politia de Frontiera,…

- UPDATE – Mai multi angajati Mercedes care au parasit fabrica au declarat pentru BILD ca atacul ar fi vizat sefii de echipa. Focurile de arma au fost trase in zona biroului acestora. Angajatii primesc ingrijiri psihologice, potrivit unui purtator de cuvant al politiei, dar nu mai exista niciun pericol…

- S-au tras focuri de arma in uzina Mercedes din Sindelfingen, in Germania, joi de dimineața. O persoana a fost ucisa, una grav ranita, relateaza Bild.O purtatoare de cuvant a poliției a confirmat pentru sursa citata: „Au fost impușcaturi”. Angajații raporteaza ca locul crimei este Fabrica 56 a producatorului…

- Incidentul a avut loc vinerea trecuta seara, cand cei patru au plecat la vanatoare in orasul Shaxi, din provincia Jiangxi.Incidentele in care sunt implicate arme de foc sunt rare in China.Politia din districtul Xinzhou a declarat ca unul dintre barbati a deschis focul dupa ce a vazut miscare in iarba…