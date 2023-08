Explozie puternică în Dâmbovița. Mai multe persoane sunt rănite Update: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovita a anunțat ca populația din zona exploziei la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, va fi evacuata pe o raza de 300 de metri.Conform sursei citate, la fata locului a fost adusa și o autospeciala de transport roboti Update: Ministrul Alexandru Rafila a anunțat ca a format un Grup de lucru de urgența din care fac parte reprezentanți ai Serviciului de Ambulanța București-Ilfov și directorii spitalelor Floreasca, Bagdasar-Arseni și Spitalului pentru Arși. Potrivit ministrului Sanatații, se va proceda la evaluarea raniților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- UPDATE 21.40 - Un spital mobil a fost instalat la locul exploziei catastrofale de la un depozit GPL din localitatea Crevedia.UPDATE 21:30 Nou bilanțLocalitatea Crevedia/DB - explozie produsa la o stație GPL, urmata de incendiu care se manifesta cu flacara violent. S-a procedat la evacuarea persoanelor…

- Explozia care a avut loc astazi la o statie GPL din Crevedia, judetul Dambovita, a produs ranirea mai multor persoane. Au intervenit echipaje ale Serviciilor de Ambulanța București Ilfov și Dambovița și SMURD, care au acordat asistența medicala de urgența și au transportat victimele la spitale de urgența…

- UPDATE 20:15Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Situatia e in desfasurare si in evaluare. Se pare ca sunt si doua persoane decedate. Am facut o celula de urgenta la ministerul Sanatatii. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu un puternic impact emoțional, in care apar oameni se deplaseaza…

