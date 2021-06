Explozie puternică în China. Bilanțul victimelor: 11 oameni au murit, 37 sunt grav răniți Duminica, in China, a explodat o conducta de gaz. In urma incidentului au murit mai multe persoane. Cațiva zeci de cetațeni sunt grav raniți. In urma exploziei puternice au murit cel puțin 11 persoane, iar alte 37 au fost grav ranite. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste 3 milioane de oameni. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane, inclusiv 37 ranite grav, a informat presa chineza de stat, citata de CNN. Inca nu este cunoscuta cauza exacta a exploziei. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc intr-un cartier rezidențial din din orasul chinez Shiyan, provincia centrala Hubei. Deflagrația a ucis 11 persoane si a ranit alte 37, aflate in stare critica, a relatat duminica postul de stat CCTV, transmite Reuters. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane,…

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…

- Cel putin 11 persoane au murit duminica intr-o explozie masiva a unei conducte de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat, citata de CNN. Alte 37 au rani grave, potrivit unui bilanț provizoriu.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…

- Bilantul victimelor in urma accidentului feroviar din Pakistan este in continua crestere. Potrivit autoritatilor, 62 de oameni au murit, iar peste o suta au fost raniti dupa ce doua trenuri s-au ciocnit frontal in sudul tarii.

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism cu cinci…

- Un uragan de proportii a facut prapad in provincia Jiangsu din China. 11 oameni au murit, iar peste o suta au fost raniti in urma furiei naturii. Vantul a batut atat de puternic incat a ridicat in aer tot ce i-a stat in cale si a miscat din loc chiar si un avion.

- Explozia unei bombe la un hotel de lux din orasul pakistanez Quetta a ucis cel putin patru oameni si a ranit 12, anunta BBC. Este crezut ca ambasadorul chinez in Pakistan, Nong Rong, era tinta atacului din parcarea Serena Hotel. El s-ar afla in Quetta, capitala provinciei Balochistan, din…