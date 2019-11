Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP.'Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde…

- Cel putin trei pompieri au murit, iar altii au fost raniti in urma unei explozii produse intr-un imobil din nordul Italiei, autoritatile suspectand ca deflagratia a fost generata de un dispozitiv artizanal, informeaza agentia ANSA. Explozia s-a produs intr-o cladire din Quargnento, in regiunea Piemonte.…

- Federatia Rusa se pregateste pentru o agresiune militara la scara larga impotriva Ucrainei, nu numai de-a lungul liniei de contact (Donbas), ci de-a lungul intregii linii de frontiera ruso-ucrainene, a declarat vineri seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksii Taran, intr-un interviu…

- Sapte persoane si au pierdut viata joi in explozia unei bombe la trecerea vehiculului in care se aflau, in sud estul Turciei, au declarat autoritatile locale, care au atribuit explozia militantilor kurzi ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan PKK , relateaza AFP, preluat de Agerpres.Bomba a explodat…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK. Autoritatile locale au anuntat un bilant…

- Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, a declarat Nasrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, informeaza Agerpres.Explozia puternica s-a produs intr-o zona frecventata…

- Un butoi cu 200 de litri de chimicale a explodat lsa o fabrica de chimicale in India. 12 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite. Explozia a avut loc la o fabrica din statul Maharashtra, din vestul Indiei. Dupa ce butoiul cu chimicale a explodat, incendiu s-a extins in mai multe zone ale fabricii,…