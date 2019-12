Stiri pe aceeasi tema

- O explozie, soldata cu ranirea a 14 persoane, a avut loc luni la clopotnita unei biserici dintr-un oras din Catalonia, in timpul unui festival local, informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES.Incidentul, produs la biserica Santa Coloma din orasul catalan Centelles, a avut loc in timpul unui spectacol…

- Suedezul Zlatan Ibrahimovic a revenit în Serie A, la AC Milan, el ajungând la un acord pentru un contract valabil pâna la finalul sezonului, cu optiune pentru înca un an.Ibrahimovic este asteptat la Milano la 2 ianuarie, când va face vizita medicala si apoi se va alatura…

- Separatistii catalani au blocat luni la frontiera, pe ambele sensuri, autostrada AP-7 care leaga Spania de Franta, relateaza AFP. Actiunea de protest este cea mai recenta dupa ce noua lideri ai miscarii de independenta din Catalonia au fost condamnati luna trecuta la pedepse cu inchisoarea,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite joi seara intr-un incident armat in timpul unei petreceri de Halloween in apropiere de San Francisco, in statul american California, conform autoritatilor si presei locale, relateaza AFP. "Patru morti si mai multi raniti intr-un incident…

- Un barbat a fost gasit decedat si doua persoane sunt date disparute la o zi dupa inundatiile puternice produse in Catalonia (nord-estul Spaniei) in urma carora 25.000 de locuinte au ramas fara electricitate, au precizat miercuri autoritatile regionale, potrivit AFP. Trupul neinsufletit…

- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la inchisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua in cea de-a cincea zi, atingand un nivel inalt al violențelor și blocand intreg orașul Barcelona, relateaza site-ul postului BBC.Zeci de mii…

- Barcelona - Real Madrid se va juca pe 18 deceebrie. Reprogramarea coincide cu protestele masive care se desfasoara la Barcelona, ca raspuns la hotaraarea justitiei spaniole impotriva prizonierilor si activistilor politici catalani. Pe 26 octombrie va avea loc la Barcelona o mare demonstratie…