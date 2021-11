Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Nasaud și SVSU Telciu au intervenit in localitatea Telciu la un incendiu izbucnit la o anexa, extins la acoperișul casei de locuit. Incendiul a izbucnit din cauza unei afumatoare, care se afla intr-una din anexele din spatele casei. Focul s-a extins rapid, incepand de la anexele…

- O moldoveanca de 80 de ani și-a dat foc la casa, incercand sa faca țuica: Pompierii s-au luptat 2 ore cu focul O moldoveanca de 80 de ani și-a dat foc la casa, incercand sa faca țuica: Pompierii s-au luptat 2 ore cu focul In timp ce incerca sa faca tuica la cazan, o femeie in varsta de 80 de ani din…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța in aceasta dimineața producerea unei explozii la o firma din localitatea salajeana Zauan, iar la locul solicitarii au fost trimise de indata mai multe echipaje de pompieri și ambulanța. ”In cursul dimineții dispeceratul Isu-Ambulanta a fost apelat prin numarul…

- Un roman care lucra in Italia la un bar și-a dat foc in semn de protest pentru neplata salariului. Inainte de a recurge la acest gest, barbatul a sunat la Poliție și a spus ca-i va da foc și patronului, daca nu ii da pe loc salariul, potrivit stiridiaspora.ro .Ulterior, și-a turnat benzina pe corp și…

- Doua persoane fara adapost au suferit arsuri, luni dimineata, intr-un incendiu produs la o cladire dezafectata din incinta internatului Liceului Pedagogic "Traian Doda" din municipiul Caransebes, una dintre ele fiind transferata la Spitalul de Arsi din Bucuresti, a informat ISU Caras-Severin. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost internat, duminica, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, cu arsuri pe maine si fata, dupa ce a incercat sa stinga un incendiu care a izbucnit cel mai probabil din cauza unei tigari aprinse, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de…

- Un incendiu izbucnit joi dupa-amiaza, intr-o gospodarie din comuna Dornești, a lasat pagube importante in urma. Proprietarul, un barbat in varsta de 64 de ani, a suferit arsuri la un picior, in incercarea de a opri focul.Focul a izbucnit inițial la anexa. La fața locului au intervenit ...