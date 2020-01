Explozie cu conţinut moderat de cenuşă la Popocatepetl Nivelul de alerta galbena din faza 2 doua arata ca poate avea loc o activitate eruptiva cu emisie de vapori de apa si gaz, ploaie usoara de cenusa asupra zonelor apropiate si lansarea de materii incandescente la cativa kilometri distanta de craterul vulcanului. Cenapred a precizat ca explozia a avut loc la 06:33 ora locala (12:33 GMT) si a aruncat in aer o tromba de fum de peste 3 kilometri, in directia nord-est. Intr-un raport pe care l-a difuzat anterior, Centrul informase ca in ultimele 24 de ore deasupra craterului au avut loc 155 de exalatii de aburi, 198 de minute de murmur… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Prevenire a Dezastrelor Naturale (Cenapred) din Mexic a informat joi ca vulcanul Popocatepetl a inregistrat "o explozie cu continut moderat de cenusa" si ca nivelul de alerta a fost ridicat la faza 2, relateaza EFE. Nivelul de alerta galbena din faza 2 doua arata ca…

- Germanul Matthes a fost unul dintre cei mai buni inotatori din lume la finalul anilor 60 si inceputul anilor 70. Sportivul a cucerit doua medalii de aur la JO de la Ciudad de Mexico din 1968, la 100 metri spate si 200 de metri spate, si alte doua, in aceleasi probe, la JO de la Munchen, din…

- Politistii supraponderali si obezi din Mexic au fost pusi sa slabeasca. Autoritatile au implementat un program la nivel national, in cadrul caruia ofiterii fortelor de ordine fac antrenamente si tin un regim alimentar special, care sa-i ajute sa scape de kilogramele in plus si sa fie mai mobili in timpul…

- Poliția din Noua Zeelanda a informat marți ca opt persoane sunt in continuare declarate disparute dupa ce vulcanul aflat pe Insula Alba din Noua Zeelanda a erupt luni, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Sunt de parere ca pe insula nu mai este nimeni care a supraviețuit",…

- ”Confirmam faptele. Suntem in contact permanent cu autoritatile mexicane, mobilizate in vederea gasirii concetateanului nostru”, anunta reprezentanta diplomatica cu privire la aceasta rapire, duminica, intr-un parc national situat la poalele Vulcanului Nevado de Toluca, in statul Mexico, in apropiere…

- Un francez, Frederic Michel, si un mexican au fost rapiti in centrul Mexicului, intr-un parc national, a declarat Ambasada Frantei de la Ciudad de Mixico pentru AFP potrivit news.ro”Confirmam faptele. Suntem in contact permanent cu autoritatile mexicane, mobilizate in vederea gasirii concetateanului…

- Venetia a trait din nou calvarul inundatiilor, pentru a treia oara in numai o saptamana. Nivelul marii a urcat pana la un metru si jumatat, peste 70 la suta din centrul orasului s-a aflat sub ape.

- Președintele demisionar al Boliviei, Evo Morales, s-a îmbarcat într-un avion catre Mexic, țara în care a primit azil politic, a informat ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, citat de Reuters, scrie Mediafax. „Evo Morales se afla acum într-un avion al Guvernului…