- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, a declarat ca derbiul cu Dinamo, pe care echipa lui l-a câstigat fara prea mari emoții, scor 3-0, a fost asa cum se astepta, "cu ambitii, cu daruire pe teren". Acesta a explicat și de ce l-a schimbat pe Florin Tanase la pauza partidei din Ștefan…

- Dinamo - FCSB 0-3 | Flavius Stoican, antrenorul „cainilor”, a recunoscut superioritatea roș-albaștrilor la final. „In minutul 1, am primit un gol dintr-o execuție spectaculoasa a lui Tavi Popescu. Am avut cateva situații apoi, Ehmann, Torje, dar este eliminat Rauța și ne este imposibil dupa aceea. …

- Dinamo joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in runda #23 din Liga 1. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Dinamo - FCSB » liveTEXT de la 20:00 Live + Statistici Dinamo - FCSB » Echipele probabile DINAMO:…

- Flavius Stoican, antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, a declarat, sâmbata, într-o conferinta de presa, ca are încredere ca echipa sa, formata în ultimele 24 de zile, o poate învinge pe FCSB în derbiul de duminica seara (Liga 1, etapa a 23-a)."Ne asteapta…

- Cu mai puțin de doua saptamani inaintea confruntarii cu campioana Ligii I, de pe Arena Naționala, Mihai Stoica ataca CFR Cluj in stilul caracteristic: 'Poate sa ia CFR 24 de campionate la rand, sa joace in Champions League de 11 ori, sa ajunga in primavara europeana. Nimeni din Romania nu poate sa…

- Dinamo București a reușit, luni, sa puna capat unei serii negre de 15 meciuri fara victorie. Învingând Chindia Târgoviște cu 1-0, Mircea Rednic s-a declarat mulțumit de echipa. "Sunt fericit, îmi felicit jucatorii, am avut o saptamâna grea, decizii...Trebuie…

- ​Academica Clinceni a avut nevoie de 18 etape pentru a obține prima victorie în acest sezon de Liga 1. Ilfovenii au profitat de criza fara sfârșit prin care trece Dinamo București și s-au impus la Giurgiu, scor 1-0.Golul a fost marcat de Patriche '33. Vezi aici reușita.Dinamo…

- Dinamo joaca acasa cu CFR Cluj. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #15 Dinamo - CFR Cluj, live de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! Dinamo - CFR Cluj, echipele probabile DINAMO: 91. Iliev - 22. Sorescu, 4. Pinto,…