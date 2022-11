Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova in acest moment este o tara pe teritoriul careia Federatia Rusa desfasoara de mai mult timp un razboi hibrid, iar invazia din Ucraina a amplificat o serie de probleme, a declarat marti, la Digi24, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea spune ca neutralitatea militara inscrisa…

- Rusia nu recunoaște ca rachetele sale au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova . Din contra, rușii cer Chișinaului confirmarea ca aceasta survolare a avut loc, despre aceasta spune ministrul apararii, Anatolie Nosatii. Potrivit oficialului, in prezent, se lucreaza la modificarea legislației…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat tarifele pentru populație cu 27%, in concordanța cu cresterea costurilor aprovizionarii cu gaze dupa ce Rusia a invadat Ucraina, a informat Reuters , preluata de Agerpres. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, Republica Moldova…

- Declarația E.S. Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, la Dezbaterea generala din cadrul celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU Domnule Președinte, Domnule Secretar General, Excelențele voastre, Ma aflu astazi in fața dumneavoastra, reprezentand cu mandrie Republica Moldova, o viitoare…

- Ministerul de Externe ucrainean noteaza ca in timpul invadarii Ucrainei, Rusia a spus aceleași declarații ca și acum cu privire la Republica Moldova. Astfel, potrivit Știri.md , acest lucru se arata in mesajul secretarului de presa al ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleg Nikolenko, publicat…

- Decizia Chișinaului de a cere așa-zișilor oficiali din Transnistria sa anunțe autoritațile Republicii Moldova și sa obțina permisiunea acestora daca vor sa se deplaseze peste hotare „in pretinse scopuri de serviciu” trebuia luata demult. Aceasta hotarare survine in actualul context de securitate regionala,…

- Inca de prin 2007 cand am fost ales primar in localitatea mea natala, Floreni de langa Chișinau, in virtutea unei pasiuni nețarmurite pentru treburile comunitaților locale am acordat o atenție sporita paradigmelor de dezvoltate a administrațiilor publice locale (de la noi din republica și din Europa,…

- Rusia a interzis importurile de produse agricole din 31 din cele 34 de regiuni ale Republicii Moldova incepand cu 15 august, a anunțat marți organismul de supraveghere a siguranței agriculturii. Rusia are un istoric de interdicții privind importurile de alimente in disputele comerciale cu alte țari,…