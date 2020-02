Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de liber schimb UE-Vietnam va elimina treptat aproape toate taxele vamale. El include norme obligatorii pentru protecția mediului, a drepturilor muncii și ale omului UE face, cu acest acord, un pas inainte in ceea ce privește cooperarea comerciala interregionala cu sud-estul Asiei Acordul comercial…

- Parlamentul European a lansat examinarea ridicarii imunitatii europarlamentarilor separatisti catalani Carles Puigdemont si Toni Comin, la cererea justitiei spaniole, a anuntat joi vicepresedinta PE Ewa Bozena Kopacz, relateaza AFP potrivit news.ro”Autoritatile spaniole s-au adresat presedintelui…

- Un conflict intre Iran si SUA ar duce la un "haos de nedescris", a atentionat miercuri regele Abdallah al II-lea al Iordaniei intr-un discurs asupra tensiunilor in crestere in Orientul Mijlociu, informeaza AFP, scrie Agerpres."Si daca data viitoare niciuna dintre cele doua tabere nu va face…

- Rezolutia a fost dezbatuta marti si adoptata miercuri cu 610 voturi pentru, 29 impotriva si 68 de abtineri, conform unui comunicat de presa. In document deputatii analizeaza situatia drepturilor cetatenilor in contextul Brexit si subliniaza faptul ca aprobarea Acordului de retragere va tine cont…

- Partidul Popular European (PPE, dreapta) din Parlamentul European a cerut marti demisia imediata a premierului maltez Joseph Muscat, in cadrul unei dezbateri la Strasbourg asupra asasinarii in 2017 a jurnalistei de investigatie Daphne Caruana Galizia, informeaza AFP. Acest dosar, in care sunt citate…

- Parlamentul European va avea, luni, o dezbatere despre Revolutia din Romania, exact la la 30 de ani debutul acesteia la Timisoara. Joi, europarlamentarii vor adopta si o Rezolutie, relateaza news.roVezi și: Prim-ministrul Orban face anuntul asteptat: Legea bugetului de stat, prin angajarea…

- Plenul Parlamentului European, reunit astazi la Strasbourg, a dat votul de incredere Comisiei conduse de Ursula von der Leyen. Europarlamentarul bacauan Dragoș Benea a comentat evenimentul de azi, pe care l-a numit „votul secolului”. Potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parlamentul European voteaza componența noii Comisii Europene. Noul Executiv iși incepe activitatea la 1 decembrie Parlamentul European se pronunta miercuri, la 13.00 ora Romaniei, asupra noii Comisii Europene, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen isi va prezenta echipa si programul in plenul…