Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud desfasoara ultimele consultari inainte de a relua vaccinarile cu Johnson & Johnson, suspendate in urma cu doar o saptamana, a declarat marti ministrul sud-african al Sanatatii, Zweli Mkhize, dupa recomandarea in acest sens a Agentiei Medicamentului din Africa de Sud (SAHPRA), relateaza…

- Statele Unite ale Americii recomanda suspendarea vaccinarii cu Johnson & Johnson. Astfel, se dorește sa fie realizate investigații asupra cazurilor de cheaguri de sange potențial periculoase, informeaza AP. Dozele nu au fost folosite inca in Europa!

- Decizia adoptata de mai multe tari europene de a suspenda vaccinarile cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca a fost supusa unei examinari aprofundate, in contextul unor ingrijorari potrivit carora aceasta masura ar putea sa submineze increderea publicului si sa intarzie eforturile…

- Un grup de siguranța pentru vaccinurile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului AstraZeneca COVID-19 sunt mai mari decat riscurile sale și recomanda continuarea vaccinarilor, relateaza Reuters. OMS a listat luna trecuta vaccinul AstraZeneca și al Universitații…

- Vaccinul impotriva COVID-19 al companiei Johnson & Johnson este recomandat chiar si in tarile unde se afla in circulatie variante mai contagioase ale coronavirusului, au indicat miercuri expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite AFP. Grupul strategic consultativ de experti (SAGE) cu…

- Statele Unite au administrat din decembrie peste 100 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, adica 30% din serul injectat pana acum la nivel mondial, potrivit romania-actualitati.ro. Potrivit Autoritații Federale de Combatere a Maladiilor, o cincime din populație a primit cel puțin o doza…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…

- Compania din New Brunswick, New Jersey, se asteapta sa aiba la dispozitie milioane de doze imediat dupa autorizare, au spus oficialii federali. Compania se asteapta sa produca peste un miliard de doze in total in acest an, la nivel global. Conform Mediafax , Guvernul SUA a cumparat deja 100 de milioane…