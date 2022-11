In acest moment, daca exista condițiile tehnice, Romania poate exporta energie electrica catre R. Moldova și are capacitatea de a produce energie electrica cat sa satisfaca necesitațile R. Moldova. Declarația a fost facuta de expertul in politica externa de la București, Mihai Isac. „Romania are capacitatea de a produce energie electrica cat sa satisfaca necesitațile R. Moldova inclusiv ale regiunii transnistrene. Exista chiar o incercare a Romaniei de a exporta energie electrica, inclusiv recent se vorbea de export al energiei electric pana in Cauzac. Deci in acest moment, daca exista condițiile…